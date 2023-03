El santandereano, que durante su primer día de trabajo se sintió presionado para besar a una compañera, volvió a vivir una situación similar cuando la actriz fue invitada al programa.

Resulta que Lyn May quedó maravillada con Arenas, le agarró la mano, le puso una pierna encima y hasta le intentó dar un beso que él logró esquivar.

El actor no se dejó intimidar, como sí sucedió cuando besó a Adalmari López, y le aclaró a la mexicana, de manera muy formal, que no iba a sucumbir a sus insinuaciones.

Arenas le aclaró a Lyn May que era una persona muy respetuosa y por lo mismo debía respetar a quien lo esperaba en su casa, declaración en la que, para muchos, hizo referencia a que sigue con Daniella Álvarez.

“Soy un caballero y tengo que respetar a la mujer que me espera en casa. Me siento muy bendecido de tenerte aquí… no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, indicó.