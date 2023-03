Liliana Mendiola Mayanes, más conocido como Lyn May, es una actriz y vedette mexicana que debutó en la televisión en 1977 con el popular programa de televisión Variedades de medianoche, conducido por el comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés.

Recientemente, la artista visitó el programa Hoy Día, en donde, uno de sus conductores, es el actor colombiano Daniel Arenas, que ha estado en medio de rumores de separación con Daniella Arenas. Allí, Arenas vivió momentos que los seguidores del programa tildan de “incómodos”.

Lo anterior, a cuenta del coqueteo constante de Lyn hacia él. Esto provocó que fuera acusada en las redes sociales de intentar propasarse con Daniel.

En dicho encuentro, la mexicana demostró su atracción por el colombiano desde que se saludaron, pues, luego de ingresar al set, Lyn May colocó su pie sobre la pierna del actor. Además, ella no dejó de acariciar las manos de Arenas.

Incluso, la actriz llegó sugerir una escena de beso apasionado, a lo que el actor contestó: “Hay que traer un libretista para que nos escriba una escena, Lyn May”. Sin embargo, ella no esperó e intentó besarlo en varias ocasiones.

“Tan bella, muchas gracias. No, no, perdóneme, pero no”, dijo cuando intentó besarlo en la boca. A esto agregó: “No, no es que no me dejé. Te respeto y te admiro mucho. Me encanta tu personalidad arrasadora”.