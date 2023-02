La relación de Daniel Arenas y Daniella Álvarez ha sido uno de los temas más comentados durante las últimas semanas en redes sociales y medios de comunicación de entretenimiento.

¿Daniel Arenas y Daniela Álvarez terminaron?

La pareja se había mostrado muy feliz y enamorada. Sin embargo, los internautas notaron que, desde hace varios días, no han vuelto a publicar nada juntos. De hecho, en el Día de San Valentín no se dedicaron mensajes amorosos como muchas parejas, y, además, en el Carnaval de Barranquilla, el actor no acompañó a la presentadora.

Por ahora, esas especulaciones no han sido confirmadas ni tampoco desmentidas por la pareja. De hecho, el santandereano siempre ha preferido no hablar mucho públicamente sobre su vida privada.

¿Mensaje de Daniel Arenas aumentó rumores de ruptura?

Desde hace unas semanas, Arenas está trabajando como conductor del programa Hoy Día de Telemundo. Recientemente, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 2 millones de seguidores, expresó lo feliz que se encuentra. “Se han dado cuenta que últimamente estoy más vigente en redes y eso viene de entender bastante el nuevo propósito de mi vida con este nuevo oficio que estoy desempeñando. Estoy feliz de lo que estoy haciendo, de trabajar en Telemundo, con mi equipo de trabajo, me siento agradecido, me siento bendecido, premiado de este momento, de tener la posibilidad de que me conozcan más como persona y como artista y que sepan quién es Daniel Arenas”, comenzó diciendo en un video.

Enseguida, se refirió a las señales que ha recibido de parte de Dios durante los últimos días, que lo hicieron reflexionar acerca de la vida. “Luego de haberme puesto la señal de la cruz en la frente, alguien se me acercó y me dijo ‘gracias por lo que dijo esta mañana en el programa. Todo lo que viene de Dios da paz y lo que no, no’. Los dejo con ese mensaje que hoy me mandó de arriba ya sabemos quién. Busquen cosas que den paz y lo que no les de paz es porque no es de Dios”, puntualizó.

Aunque no se refirió directamente a su novia Daniela Álvarez, algunos internautas aseguran que podría tratarse de una indirecta, en medio de los rumores de la ruptura.