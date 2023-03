El año pasado se hizo pública la relación de Daniela Álvarez y Daniel Arenas. Desde entonces, la pareja se había mostrado muy enamorada a través de sus redes sociales, donde publicaban fotos y videos de los viajes que realizaron juntos y de los diferentes momentos que compartían.

El actor santandereano no ha sido muy constante con sus publicaciones relacionadas con su vida privada, pues, por el contrario, siempre ha preferido mantenerse alejado de la opinión pública. Por su parte, la expresentadora de El Desafío The Box sí acostumbra a postear varias cosas de su área profesional y personal.

La última publicación que se observa en su feed de Instagram donde aparece con Daniel data del 9 de agosto del año pasado, cuando estuvieron de vacaciones en Italia. Desde entonces, no se han vuelto a ver juntos en sus redes sociales.

Nueva familia de Daniel Arenas

El 25 de enero, el santandereano comenzó una nueva etapa en su vida. Se mudó a Miami para iniciar un nuevo reto profesional como presentador del programa Hoy Día, de Telemundo. Por motivos laborales, Daniela Álvarez no se mudó a territorio estadounidense.

Desde ese momento, aumentaron los rumores de un posible distanciamiento, sobre todo, porque no volvieron a intercambiar likes, ni tampoco volvieron a dedicarse románticos mensajes.

Sus seguidores no dudaron en preguntarle por Daniela Álvarez. “¿Y Daniela?”, “solo falta que tu amor se mude para. Acá y dicha completa felicidades un abrazo”, “lástima que no estés allá con Daniela”, “y la novia brilla por la ausencia”, “cada nuevo inicio es la bendición del camino recorrido”, “te mereces todo lo bello”, “me encanta verte en esa faceta”, “¿por qué Daniela no se ha manifestado?”.