Durante este año, Daniella Álvarez y Daniel Arenas han sido centro de los comentarios, todo por los rumores de su separación. Y es que en las últimas semanas la pareja no ha vuelto a aparecer junta en eventos o redes sociales.

Por ahora ellos no confirman ni desmienten la información, pero lo cierto es que siguen apareciendo detalles que dan a entender que su romance terminó.

Precisamente, un comentario en Instagram dejó sorprendidos a los fanáticos de la pareja. Todo se dio luego de que la expresentadora de RCN, Tatiana Franko, publicara un reflexivo mensaje.

“Me enamoré de un monstruo y yo no sabía. Pero cómo no iba a caer rendida si se escondía detrás de una cara amigable, una sonrisa perfecta y una vida de ensueño que, aunque no era mía, despertaba mis anhelos de tenerla”, fue parte de su posteo.