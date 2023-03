El artista —que confirmó que se divorció de su esposa, luego de varios años de relación— tuvo a su primer hijo a los 23 años, y en ese momento no quería trabajar en televisión porque no le parecía honorable.

Parra, que perdió trabajos por interpretar al expresidente Hugo Chávez, entonces tuvo todo tipo de empleos, contó en el podcast de Santiago Alarcón ‘Meterse al rancho’.

Trabajó en el restaurante ‘Andrés Carne de Res’, hizo campañas para varias marcas, fue el Papá Noel de Coca Cola y de una película “gringa” y además trabajó en Estados Unidos.

El bogotano lavó carros y fue “como mayordomo, medio muchacha del servicio” de una familia en el país norteamericano, todo sin una visa de trabajo ni de residente.

Parra viajaba muy seguido a Estados Unidos, cosa que no se recomienda para quienes tienen el permiso de turismo, y las autoridades se dieron cuenta de su falta.

“Más ilegal que un plátano, me iba. Tenía más papeles un pescado. […] Me quitaron la visa; se la pillaron, lógico. Me quitaron la visa como cuatro años, bueno no, usted tiene un año para volverla a pedir”, comentó a Alarcón.