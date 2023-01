Aunque el santandereano estaba dichoso por su nuevo trabajo, fuera de la actuación, su debut quedó empañado por un beso que le dio a su compañera Adalmari López en pleno programa.

El beso provocó tanto escándalo, que ella salió a explicar que no pasaba nada entre ellos, e incluso aseguró que respetaba a la novia de Arenas; lo mismo hizo el actor.

En un ‘live’ de Instagram, el colombiano explicó el contexto del beso, dijo que actuó mal y de paso le pidió disculpas a Daniella Álvarez, su pareja.

Daniel Arenas habla de beso con Adelmari López y contó qué pasó después

El actor comenzó diciendo que todo se dio porque en ‘La casa de los famosos 3’ a dos actores les pidieron que mostrara cómo se hacía un beso de ficción y ellos lo hicieron.

En ‘Hoy día’ le pidieron a Arenas recrear lo que pasó ya que era el actor, pero él intentó zafarse; no obstante, hubo insistencia por parte de sus compañeras:

“De repente vuelven a insistir con que se haga el beso. En ese momento, y no tengo problema en decirlo porque el que nada debe nada teme, y yo no me siento mal por decirlo, es la primera vez que me veo en pantalla tan desencajado y tan achantado y tan fuera de onda, por decirlo así mexicanamente”, declaró Arenas, a quien una reconocida actriz rechazó.

Desde el minuto 33 se puede escuchar la explicación del actor:

Se sentía como extrañado por la insistencia que lo que dijo fue que un beso de novela es de todo, menos con lengua.

“Y en ese momento, no me pregunten por qué, se le pueden pasar a uno mil cosas por la cabeza… es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa o haga otra; les puedo jurar que me bloqueé y le di un pico a Adalmari. Apenas pasa eso, me doy cuenta de la reacción de todo el mundo, y dije: ‘Juemadre, yo qué hice‘”, agregó.

Después de esa situación fueron a comerciales y él quedó ensimismado. “Yo estaba callado, yo no hablaba. Yo ese día estuve medio pasmado por lo que pasó”.

Arenas dijo que actuó mal y resolvió la situación de una manera equivocada porque él no estaba haciendo ningún personaje y tampoco estaba en un trabajo de actuación.

“La manera de resolver eso era decir: ‘A ver, no, chicas. Yo no estoy actuando. Yo no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie’. […] Lo puede haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué”, reflexionó.

Dijo que se desconoció a sí mismo porque no lo habría hecho ni borracho ni porque lo hubiesen amenazado, pero reconoce que como humano se puede equivocar.

Arenas aclaró que no volverá a hablar de este tema y envió bendiciones a los que le hicieron malos comentarios para que reciban luz en sus vidas.