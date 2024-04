Los presentadores de ‘Día a día‘ no dejaron pasar por alto la discusión de las dos participantes del ‘Desafío’ quienes tuvieron una fuerte discusión porque una de ellas se maquilló para una de las pruebas y desató la pelea.

“Aquí vinimos a guerrearla, pero mira que tú no lo has entendido”, le dijo Dickson a ‘Beba‘, a quien encaró cuando estaba en la ducha. Allí, llegó la respuesta de la barranquillera: “Yo sí lo he entendido y si se me da la p… gana de maquillarme, me maquillo las veces que se me de la p… gana”.

Luego de emitir el capítulo del ‘Desafío‘ de la discusión entre ‘Beba’ y ‘Dickson’ en ‘Día a día’, los presentadores comentaron:

Carolina Soto dijo: “Primero que todo, ‘Dickson’ también la buscó y le dijo en un tono muy feo, bien fuerte: ‘esta va irse otra vez a maquillarse’ Eso qué importa, si uno se maquilla, se peina, eso es otra cosa”.

Luego Soto dijo: “En un momento yo pensé que se iban a mechonear en plena pelea”.

Catalina Gómez también comentó sobre el tema: “Aquí falta más amorcito. A mi me parece que hay personalidades que son más conflictivas que otras, siempre quieren dar su punto de vista. A mí si me parece que era asunto de ‘Dickson’ si se maquilla o se peina la otra persona y no porque uno es vanidoso es menos fuerte”.

Lalinde dijo: “‘Beba’ es muy buena y la da toda en las pruebas, pero tiene que bajarle a la defensiva porque reacciona a todo y tiene que hacer ciclos de respiración”.

Carolina Cruz contó: “Yo creo que esta experiencia le va a servir a ‘Beba’ porque el ‘Desafío’ es como un retiro”.

En tono de burla, Carlos Calero indicó: “Me preocupa Arandú que quedó medio bañado, ya que estaba en medio de la pelea”.