Luego de la discusión de ‘la Segura’ y el actor Julián Trujillo en ‘La casa de los famosos‘ por diferencias en la convivencia del ‘reality’, varias personas se han pronunciado ante el hecho, este fue el caso de la mamá de la ‘influenciadora.

“¿Tuviste Segura cuántas nominaciones? Yo jamás te pedí a ti un ‘yo quiero qué’. Yo no quiero que tú quieras que yo quiera”, dijo Trujillo. “¿Por qué me odias tanto, qué te hice?”, mencionó ‘La Segura‘ en el ‘brunch’ de los nominados el pasado domingo 7 de abril.

Ante esta discusión, la mamá de la creadora de contenido, Alexandra Mena se pronunció en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

“Julián Trujillo le hizo el amague de darle un cabezazo a Natalia, la verdad yo sé que es un tipo frío y calculador, pero ya atentar a pegarle a una mujer y más a mi hija, pues no me parece, no estoy de acuerdo, en un momento todo tiene un limite, si ella reacciona pues con todo el derecho”, contó Mena.