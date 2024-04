Por: LA CHISMOSA

Ya pasaron dos meses del inicio de ‘La casa de los famosos’ en su versión colombiana, cada vez son más los problemas y conflictos personales que han llevado a que los participantes lleguen a ofenderse de gran forma, pero ahora el conflicto apunta al propio Canal RCN. Pues el pasado martes 9 de abril del 2024, por una actividad que implementó la producción del ‘reality’, que desencadenó, se destapó la molestia de varios ‘influencers’.

Se sabe que hay dos grupos marcados y que han chocado en varias oportunidades por la convivencia, por comentarios que se han hecho unos a otros y por lo que ha ocurrido con las pruebas, salvaciones, votaciones y eliminaciones. Pero ahora, con la actividad del ‘Cine de famosos’, los integrantes de la casa se enteraron detalles, conversaciones y conversaciones que aumentaron las diferencias.

‘Influencers’ de ‘La casa de los famosos’ estallan contra la producción del programa

En la mencionada actividad se vieron comentarios que han hecho los concursantes de sus rivales y lo que realmente opinan de ellos, destapando situaciones delicadas como las palabras de Karen Sevillano contra la mamá de Mafe Walker, las estrategias de Julián Trujillo contra Miguel Melfi y viceversa, además de los calificativos que sales de lado y lado entre Martha Isabel Bolaños y ‘La Segura’.

Según el grupo de quienes son más famosos en redes sociales, tanto la producción del programa, como los que eligen el material del Canal RCN para emitir al público y los que eligieron los videos para esta actividad del cine, los quieren hacer quedar mal ante todos. Por eso, después de ver los fragmentos que eran desconocidos para ellos y de haber discusiones muy duras, se desahogaron en pequeños grupos y salieron fuertes críticas.

En una conversación en la habitación, en el grupo que tiene mayor parte de ‘influencers’, Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, tomó partido por Natalia Segura y dijo: “A ‘Nata’ no le parece que muestren mucho de un lado y casi nada del otro”, eso fue lo que dio pie para que Miguel Melfi empezara con el desahogo contra la producción del programa, aunque dentro del ‘reality’ no tienen idea de lo que muestran al público:

“Eso lo hemos dicho en todo lado y sé que nos van a regañar por eso, pero es la verdad. Muestran todo de nuestro lado, he visto y presenciado conversaciones donde han dicho cosas peores… Eso no lo muestran… Lo peor que dijeron ellos es que nos iban a sacar y los he escuchado diciendo cosas peores”.

Y lo más fuerte lo dijo ‘La Segura’, con groserías y mucha rabia, ya que estaba ofendida por comentarios que vio de Martha Isabel Bolaño y Julián Trujillo:

“Estoy ofendida porque siento que si van a mostrar algo, ¿por qué no mostrar dos partes, la de ellos y la de nosotros? Pero si se dieron cuenta, todo fue hacia nosotros y eso no me parece. No soy quién para meterme en las cosas del formato, pero no me parece y al final del día, juep…, somos la mier… Y si vamos a ser la mier…, somos la mier… todos”.

Pues Alfredo Redes, otro ‘influencer’ que fue señalado en el video por su pelea con Omar Murillo ‘Bola 8’, reafirmó el señalamiento a la producción del programa: “Todo, mari…, no sé qué le pasa a la producción”. Y la otra que habló duro fue Karen Sevillano, que en su tono habitual, justificó sus palabras sobre los otros competidores como supuestas bromas y chistes:

“Lo que más rabia me da, mari…, que muchas cosas que hablamos en el baño, es pura joda y le ponen música de suspenso como si fuese verdad. O sea, estoy quedando como la mier… y no estoy quedando como una persona divertida”.

Aunque ‘La Segura’ sí era consciente de las ediciones que hacían en este tipo de programas y por eso intentó bajar el tono de las críticas de su amiga: “Eso es normal, estamos en un ‘reality’, es normal”. Pero la advertencia de ‘La Segura’ al Canal RCN y a las personas encargadas de elegir el material para el público, fue muy clara: “Espero que aquí, estén editando bastantes cosas del otro lado y que en el próximo cine sean mostradas. Muchas gracias”.

En otro momento, sobre el mismo tema, Sevillano siguió hablando de su molestia con el canal por mostrar el fragmento de sus burlas a la mamá de Mafe Walker: “El video que mostraron hoy, de la mamá de ‘Llama Trina’, ¿acaso la producción se está enterando hoy?”.

¿No son reales los problemas de Alfredo Redes con ‘Bola 8’?

Más allá de los problemas que todos han visto en la pantalla, en las plataformas virtuales y los videos de redes sociales, hubo una discusión que estuvo a punto de llegar a los golpes y fue la de Alfredo Redes con ‘Bola 8’. Pues el ‘influencer’ costeño se molestó bastante por lo que mostraron de esa pelea:

“Los problemas que uno tiene con ‘Bola 8’, como se mostró ahí, nosotros no se la tenemos montada a ‘Bola 8’, eso es falso. Ustedes están viendo eso, que montan esos pedazos y es mentira, nosotros no tenemos ningún problema con ‘Bola 8’. Hay cosas con las que uno raya con él, por la bulla, por las cosas que hace”.

Según el mismo Alfredo Redes, Ómar Murillo siempre apela al aspecto racial para cualquier discusión:

“Entonces, ‘Bola 8’ viene: ‘Sí, yo la dejé ahí porque yo represento una raza, represento a una comunidad, por las obras sociales… Yo llevo una carrera, una trayectoria, yo he hecho muchas cosas y a mí todo el mundo me conoce’. Son cosas que no van al caso y eso no los muestran”.

Así como sus compañeros ‘influencers’, dijo que en la película que les compartieron hubo más imágenes negativas de él y no de su rival en la convivencia:

“Nada más muestran lo malo mío. En la película muestran dos cosas malas mías y yo no soy eso, yo hago reír a la gente, hago bromas y muchas cosas positivas para que la gente se ría y se vuelva alegre”.

Todo lo ocurrido fue divulgado por la transmisión de 24 horas en Vix y no lo compartieron en el programa nocturno del Canal RCN, algo que causó que surgieran críticas de los llamados ‘fandom’ de los personajes reconocidos por las redes sociales.