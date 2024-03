Por: LA CHISMOSA

¡Lo mejor del entretenimiento criollo! En La Chismosa encontrarás noticias de tus famosos colombianos favoritos: videos, fotos, chismes... y siempre contenido veraz y divertido Visitar sitio

El triángulo amoroso entre Nataly Umaña, Miguel Melfi y Alejandro Estrada ha sido uno de los más comentados y polémicos de los últimos años en la farándula colombiana. Luego de que Alejandro decidiera acabar con su matrimonio en vivo y en directo en ‘La casa de los famosos’, muchos ya comienzan a especular sobre lo que pasará con Umaña y Melfi, y si prosperará el romance que comenzó con una infidelidad.

Para hablar del tema, ‘Buen día, Colombia’ invitó al astrólogo Javis Predice, y sus palabras dejaron con la boca abierta a más de un televidente.

(Vea también: Nueva estrategia de ‘La casa de los famosos’ dejó llorando a Diana Ángel por su familia)

De acuerdo con el tarotista, lo que está sucediendo en este momento con ambos artistas no será algo serio ni a futuro. ¿La razón? Miguel no está hablando con la verdad. “Ahí no va a pasar nada. Eso es puro ‘show‘, pura vaina. Y seamos sinceros, el miedo que este chico le tiene a los papás es tremendo. Miedo total”, comenzó diciendo y agregó:

“Al chico [Melfi] le puedo decir que le espera una carrera espectacular… pero, ¿se acuerdan de Ricky Martin cuando empezó?, ahí tenemos a un Ricky 2″.

(Vea también: [Video] ¿Nataly Umaña se irá con Melfi a Panamá cuando acabe ‘La casa de los famosos’?)

Astrólogo comparó a Miguel Melfi con Ricky Martin… acerca de sus preferencias

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Los presentadores de ‘Buen día, Colombia’ quedaron sorprendidos cuando Javis comparó a Miguel con Ricky y fue entonces cuando se arriesgaron a preguntar si esto tenía que ver con un gusto hacia los hombres.

Lee También

“Me refiero en todo sentido… nos va a tener que contar mucho más de lo que no es capaz de decir ahora, porque el miedo que le tiene al papá. Y me disculpo, y que los papás digan lo que digan y lo que quieran, yo me baso en el tarot y me atengo a las consecuencias. Ahora mismo está experimentando y no está siendo sincero consigo mismo. Está buscando estrategias por allá, por acá, y es que van a haber otros romances”, concluyó.