Con la más reciente polémica por la separación entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña, han sido varios los datos curiosos que han salido a la luz de la opinión pública sobre la relación que perduró por más de 12 años entre ambos actores.

Por un lado, hay quienes apoyan el gran momento en donde Alejandro ingresa a la casa del ‘reality’ a confrontar a su ahora exesposa, aplaudiendo y felicitando por cada una de las acciones que hizo. Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo debate por la forma en que el actor manipuló físicamente a Nataly durante su intervención.

El hombre, reconocido por sus diferentes papeles en la televisión colombiana, después de darle fin a su relación en medio del programa en vivo, antes de despedirse, agarra el rostro de Nataly Umaña (quien le lleva varios años a Melfi), le dio un beso y salió de la casa.

No obstante, el mencionado acto no está siendo muy bien visto por algunos espectadores en las plataformas digitales, quienes aseguran que pese a tener la razón en sentir dolor y enojo, esa no era la forma de hacer las cosas; más aún ella estando bajo la dinámica de congelados, impuesta en las reglas del show, negándole la posibilidad de actuar frente el aparente abuso físico.

Lo siento, pero muchas palabras de Alejandro Estrada me hacen creer que ella sufrió de maltrato psicológico y no lo quiere aceptar y más como el la cogio de la cara.#LaCasaDeLosFamososCol — QU!NTE (@laquintero_) March 11, 2024

La mayoría de comentarios justifica cómo le coge la cara de una manera agresiva, donde ella no puede hacer nada, porque le fue infiel. Gente se lo pudo decir sin tocarla — Sumersivo (@giovannyzambra3) March 12, 2024

Hasta el momento, Alejandro Estrada no se ha pronunciado por el hecho. Mientras tanto, el tema de su relación con Nataly Umaña sigue en tendencia, siendo la infidelidad la principal causa de que esta pareja de famosos haya dado fin a su matrimonio.

El video de alejandro estrada hablándole a nataly y agarrándole la cara me hace sentir incómoda… como que está diciendo una cosa y su lenguaje corporal dice te odio malparida — -V (@Vanessapg_) March 12, 2024

hasta hoy vengo a enterarme quién es Alejandro Estrada pero si a ustedes que el tipo le hable de esa forma mientras le agarra la cara a la esposa no les parece una vaina terriblemente miedosa no sé en qué mundo viven — Escalena (@Hurongato) March 11, 2024

Gente romantizando a Alejandro Estrada… Pana, ¿Ustedes vieron cómo le estaba agarrando la cara? 💀😬sin más que agregar. — Dua Lipa no sabe lo que es un Sancocho (@bramhsi) March 11, 2024

La forma en que Alejandro Estrada agarra de la cara a la Nathaly, y la gente acá diciendo que caballero… se nota lo manipulador, asco de RCN perpetrar este acto. — 여보 lia (@_0098CSL) March 11, 2024

