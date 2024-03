En poco más de un mes al aire, Karen Sevillano ya se ha convertido en una de las protagonistas de ‘La casa de los famosos‘. Fue la primera líder del programa, gracias a los votos de sus seguidores, y desde entonces está en todas las conversaciones, no se pierde nada de lo que pasa y ya tiene a todo un séquito detrás suyo tratando de refugiarse bajo el amparo de su amistad.

Ella ha sido una de las que más ha sacado pecho por el respeto a su novio, que ya entró a la casa a visitarla, en momentos en los que el tema se ha puesto más en evidencia por el engaño de Nataly Umaña a Alejandro Estrada, estando con Miguel Melfi. Sin embargo, pese a lo que tanto ha pregonado, a lo que Sevillano se dedicaba antes de ser influenciadora roza con los límites de la fidelidad.

Lo confesó hace años, en una convención de modelos dedicadas al entretenimiento adulto, donde la caleña confesó haber trabajado en el negocio ‘webcam’ y presumía del buen manejo de sus ganancias, en contraste con lo que otras jóvenes sufrían para ahorrar.

Sin embargo, también confesaba que no siempre le gustaba lo que hacía: “Yo era modelo webcam y tuve mi época en que no quería transmitir”, decía, dándoles consejos a otras modelos para manejar sus ganancias.

“En una semana me hacía mis 1.000 dólares”, recordaba, diciendo que se dio cuenta que no debía conformarse con eso. “Andando en moto pudiéndome comprar un carro. […] Uno puede comprarse un Mercedes, un apartamento e irse de viaje cada 8 días y cada 3 si le da la gana, si sos juiciosa. Uno no puede ser tan conformista en esta vida. No puede andar uno con un bolso Luis Vuitton y pagando arriendo”.