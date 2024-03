La creadora de contenido Luisa Fernanda W contó a a través de sus redes sociales cuál es su opinión ante la separación en vivo ante Nataly Umaña y Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’.

Ante el tema, la prometida de Pipe Bueno, dijo que no juzga a Nataly Umaña por lo que sucedió en el ‘reality’ porque entiende cómo es la dinámica en este tipo de concursos.

“No juzgo a Nataly pero tampoco estoy de acuerdo con ella, recuerden que nadie sabe lo de nadie. Yo estuve en un ‘reality’ en ‘Los 50’ de Telemundo y les puedo dar fe de que cuando uno entra a este tipo de concursos, uno entra a una especie de capsula del tiempo y todas las emociones se afloran”, contó la empresaria.

Después dijo: “Un día es una semana, una semana es como un mes. Obviamente uno decide si controla sus impulsos o no, entonces esta es una de las razones por la cuales yo no la juzgo, para mí ella se dejó llevar por el juego y aún no sabe lo que le espera en la realidad“.

“La verdad la gente es muy buena juzgando los errores de los demás sin mirar los propios”, indicó la mamá de Máximo y Domenic.

“Yo opino que Nataly se dará cuenta que lo que hizo realmente en el ‘reality’ yo creo que ella está en un estado de ‘shock'”, dijo la empresaria.

La influenciadora también se pronunció sobre la situación de Alejandro Estrada “Ya sabemos que el hombre es un caballero y además se convirtió en el soltero más cotizado de Latinoamérica“.

Para terminar contó: “Como espectadora le deseo todo lo mejor a Alejandro y a Nataly también”

