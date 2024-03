Miguel Melfi y Nataly Umaña han entablado una nuevarelación en ‘La casa de los famosos’. Luego de varias escenas de besos y momentos apasionados,

Además, el esposo de Nataly Umaña visitó a la actriz en el ‘reality’ y le devolvió el anillo de casados y le dejó un mensaje contundente en su visita.

Te retiro todas mis promesas pero, no retiro mis buenos deseos para ti”. “Opto por alejarme de tu vida. “Te felicito, lo haces muy bien, sabes vivir la vida.”. “Opto por alejarme de tu vida. Es el fin de un ciclo, hasta nunca ”, declaró el actor.

Nataly Umaña dice que no es negociable la infidelidad

Los internautas no dejan pasar nada por alto, pues han descubierto un video de Umaña previo a la entrada a ‘ La casa de los famosos ’, donde aseguró que ‘no era negociable una infidelidad de parte de ella’.

El video fue grabado en la casa de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, en diciembre mientras enseñaba los rincones de su hogar y en un momento aseguró: “Dentro de mis “No negociables”, no voy a permitir situaciones pasionales, no de los otros, sino mío, no me lo voy a permitir, para mí no es negociable la infidelidad”.

Los seguidores del ‘reality’ le han reprochado la actitud de la actriz ibaguereña con la nueva relación con el cantante panameño Miguel Melfi.

“Cambió su matrimonio por un plato de lentejas, la calenturienta esta, en menos de un mes le picó la cosa”, “a veces es mejor no hablar”, “el tour de la doble moral”, “la infidelidad, ay no por eso las palabras se las lleva el viento”, “pasa más debajo de las sabanas de Melfi que en el gimnasio”, “que triste uno por plata tirar un matrimonio”.