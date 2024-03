El cantante aseguró en redes sociales que la actriz Nataly Umaña lo engañó. Según contó el artista de reguetón, ella le dijo que estaba soltera mientras salían juntos por Guatapé, lo que era mentira.

“Por fin abriste los ojos, según ella estaba soltera cuando salía de rose conmigo por Guatapé. Mejor tarde que nunca”, escribió el artista en sus redes sociales a Estrada.

El artista en entrevista con ‘Lo sé todo’ contó cómo había sido su relación con la actriz ibaguereña cuando ella estaba con Alejandro Estrada.

“En una discoteca en Bogotá nos conocimos, ella estaba con un grupo de amigos, y cuando la vi yo no sabía quién era, en ese momento intercambiamos miradas y me le presenté, teníamos mucha química”, dijo Marcos Alexandro Di Nunzio.

Ella le comentó al artista que estaba separada y soltera e intercambiaron números de teléfono.

Después pasaron varias semanas y el cantante se contactó con la actriz Nataly Umaña: “La invité a parchar por Guatapé, Cholón y en otros lugares y tuvimos varias citas con ella, la pasamos muy bien”.

Después dijo: “Ella fue muy amable, cariñosa, pasional, es una muy buena mujer”. Sin embargo, el artista conocido como ‘Markiller’ confirmó que no tiene ninguna foto con la actriz.

“Entiendo que todos me estén pidiendo foto con ella para sustentar la prueba de nuestros encuentros. Yo le pedí foto a ella para subirla a mi Instagram, pero me dijo que no, porque la separación era reciente, ahora entiendo todo“, indicó.

“Yo no quise continuar la relación y ella tampoco, igual conocí a otra mujer y ahí se acabó todo. No la volví a ver hasta ahora que vi ‘La casa de los famosos’ y por un comentario en mi cuenta de Instagram estalló todo”.

El artista comentó el tema de la infidelidad de Umaña a Alejandro Estrada con Miguel Melfi, con el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Espero que ese man por fin pueda abrir los ojos, porque si los ojos no los abres tú, un ciego ve mejor que tú”.

