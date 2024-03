Alejandro Estrada entró a ‘La casa de los famosos’ y se divorció de Nataly Umaña. El momento fue bastante incómodo, pero el actor llevó la situación de la manera más cordial posible. De hecho, Alfredo Reyes se pronunció antes de que Estrada se fuera y dijo que era un caballero completo, pues sus palabras fueron muy respetuosas.

Ahora que ya todo está dicho, parece que Estrada se quedará con la casa en la que vivían juntos y Umaña tendrá que buscar, rápidamente, un lugar para llegar cuando salga del ‘reality’.

Luego de que el actor saliera de la casa, Nataly Umaña, Melfi y ‘La Segura’ empezaron a hablar de la situación actual y la creadora de contenido caleña no dudó en preguntarle qué tenía pensando hacer luego de que saliera de la casa.

En medio de la risa que le causaron las preguntas de ‘La Segura’, Nataly Umaña contestó:

“No, maric… mi mamá vive en España y mi papá en Ibagué. Es chistoso, pero es real”.

Sin embargo, no es su única preocupación, de hecho, sus mascotas, que básicamente son sus hijos, también entran en la repartición, sobre todo porque son muchos y uno solo no puede quedarse con todos.

“Ya habíamos hablado de eso y yo me quedo con Thiago porque él no se quiere quedar con Thiago y él es una cosa gigante. Con la gata, que es divina, siempre me dejó claro que es de él. Me dijo que me quedara con un perro y un gato, pero que él se quedaba con la ‘negrita’ y yo le dije: ‘Mucho hta, no me la quite‘”, terminó por decir Umaña.