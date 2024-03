El domingo 10 de marzo, el ‘reality’ de ‘La casa de los famosos‘ estuvo lleno de drama y emociones. Alejandro Estrada, exesposo de Nataly Umaña, ingresó al programa y le dijo algunas verdades a la actriz sobre su relación que llegó a su fin luego de 12 años de unión.

Con anillo en mano, el actor se acercó a la actriz y le entregó la argolla, deseándole todo lo mejor y asegurándole que se merecía todo, pero no podían seguir juntos, además le reiteró que debe ser feliz. “Hasta nunca”, le reiteró Estrada a la actriz.

¿Nataly Umaña le fue infiel a Alejandro Estrada?

Un hombre llamado Marcos Alexandro Di Nunzio, más conocido como ‘Markiller’, que se dedica a la industria musical, aseguró en redes sociales que la actriz Nataly Umaña también lo engañó. Afirmó que ella le dijo que estaba soltera mientras salían juntos en Guatapé, lo que era mentira.

“Por fin abriste los ojos, según ella estaba soltera cuando salía de rose conmigo por Guatapé! Mejor tarde que nunca”, escribió el artista en sus redes sociales a Estrada.

En otra de sus historias contó: “Espero que ese man por fin pueda abrir los ojos, porque si los ojos no los abres tú, un ciego ve mejor que tú. Espero que hoy sea una puntada muy tranquila, porque si veo que algo me molesta y me pone loco, yo ahí sí hablo. Y si hablo yo, agárrense con las dos manos porque si no, va a temblar Colombia”.

Callateeeee 😨 cuando creímos haberlo visto todo, sale este señor a decir que también fue engañado por Nataly hace un año. OMG!!! Vendo 🍿 a $1000. 🙄 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/lvRmhDhpZt — MairaAlejandra♡ (@AlejandraceraM) March 11, 2024

También comentó: ‘La venganza es un plato que se sirve frío y el mío es traído especialmente desde Alaska”, contó el artista de música urbana.

El comentario de ‘Markiller’ ha generado revuelo en las redes sociales. Algunos usuarios lo apoyan y creen su versión, mientras que otros dudan de sus palabras.

