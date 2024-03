Nataly Umaña y Miguel Melfi mantienen un romance en ‘La casa de los famosos’, bajo la atención de las cámaras, los demás participantes y el público colombiano, expectante por lo que pueda suceder.

Umaña, quien actualmente sostiene una relación de 12 años con el actor Alejandro Estrada, se sinceró con la participante Isabella Sierra de lo que piensa de su unión matrimonial.

“Yo he tratado de estar concentrada aquí en la casa y no pensar mucho en lo de afuera, y claro, que también pienso en lo de afuera y me derrumbo porque simplemente fue una decisión para ponerle un…”, contó Umaña.

Luego explicó: “Es que eso ya venía pero, ninguno de los dos éramos capaces de tomar la decisión del todo y él tiene derecho a ser muy feliz, y yo también“.

Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro‘, le preguntó a Umaña: “¿A qué mujer extrañas afuera y qué mensaje le dedicarías?”.

La actriz, que participó en la serie del Canal RCN, ‘Dejémonos de Vargas’, le respondió: “Dile a la mamá de Nataly que aquí estoy tratando de hacer un ejercicio de cariño que ella desde chiquita me ha estado tratado de enseñar y yo siempre me he reusado a hacer”.