En ‘La casa de los famosos Colombia‘ se ha observado una estrecha relación entre la actriz Nataly Umaña y el cantante panameño Miguel Melfi. Aunque el programa apenas lleva 18 días al aire, este tiempo ha sido suficiente para que estos personajes consoliden su vínculo más amistoso.

A pesar de afirmar en varias ocasiones que su relación es simplemente una bonita amistad, tanto los espectadores como sus compañeros en el programa han sido testigos de gestos y coqueteos que van más allá de lo usual entre amigos, e incluso se ha especulado sobre la posibilidad de un beso.

Recientemente, se difundió un video que muestra a Umaña y Melfi recostados en la cama. En la escena, el cantante panameño descansa con la cabeza sobre la actriz, quien lo acaricia. En un momento íntimo, ambos acercan sus rostros como si estuvieran a punto de besarse, seguido de sonrisas, un abrazo y un suspiro.

La escena ha desatado comentarios en redes sociales sobre el hecho:

“El hombre llega hasta donde la mujer le permite”, “y el marido está que le echa la culpa a Melfi. Vean pues“, “¿ella no está casada?”, “imagínate que tu esposo te vea en eso”, “ese programa es una falta de respeto para el público colombiano y esa Nataly una mujer sin principios”, “tranquilo Alejo que se la están cuidando, ella está de un juicioso”

Nataly Umaña y Alejandro Estrada llevan 13 años juntos, siendo una de las uniones más estables de la farándula.

En entrevista con ‘Buen día, Colombia‘, de RCN, el actor y presentador le lanzó críticas al cantante panameño.

“Me ha mortificado verlo tan ‘maniflojo’, tocando a todas, yo como hombre no soy así, me disgusta lo que está haciendo, no me gusta que la toque”, dijo el actor que estuvo en ‘Tu voz estéreo​’