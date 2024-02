Las cosas en ‘La casa de los famosos’ se están saliendo de control. No ha pasado ni un mes y se están empezando a presentar las primeras peleas entre los participantes.

El 29 de febrero se presentó un altercado entre ‘Bola 8’ y Juan David, pues los dos hombres terminaron casi que frente a frente, hasta el punto de que ‘Bola 8’ pensó que se irían a los golpes.

Todos empezó cuando Karen Sevillano empezó a pelear con Ómar Murillo por la comida. Lo que se entendía de la discusión que estaban teniendo era que Sevillano alegaba que no se estaba repartiendo la misma cantidad para todo el mundo, mientras que Murillo la acusaba de ser doble por estar diciendo eso con un plato en sus piernas.

Lo cierto es que la discusión se salió tanto de control que terminaron poniéndose de pie y gritándose. Ante esto, Juan David Zapata entró en escena y se acercó a Ómar Murillo para tratar de calmarlo.

Sin embargo, en vez de cumplir con su objetivo, causó que el actor se sintiera más amenazado, por lo que le dijo: “¿Me vas a pegar?”. Sebastián Gutiérrez intervino y los alejó, pero el mal ambiente ya estaba hecho.

¡Se prendió! 🔥🔥🔥 Omar contra Karen, La Segura, Juanda y todos los que se metan #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/EWzB3KaEwL — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) February 29, 2024

En redes sociales los comentarios se desataron:

“Siempre hay que ver las dos partes. Pero algo que sí digo con seguridad es que para que comenzara la pelea fue porque Karen le dijo a Ómar: ‘Vete de acá que no nos importa lo que tú digas’. Ella es una gamina”, “amo a Karen”, “estaban discutiendo de la comida y el mismo Ómar dijo que no había necesidad de discutir por eso. Karen dijo que lo que él opinara, no le importaba a nadie y ahí fue cuando él se enojó. Luego, ¿Qué tiene que ver la comida? Estú… esa”.

Karen nos hace un resumen express de por qué comenzó la discusión#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/oLDs0Y7tzx — Albistea (@albistea) February 29, 2024

