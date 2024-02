Ariadna Gutiérrez, participante en ‘La casa de los famosos’ en Estados Unidos, vivió un momento engorroso por las afirmaciones por parte del reconocido actor Alfredo Adame en un cara a cara que vivieron en ese concurso.

Video de Alfredo Adame contra Ariadna Gutiérrez en ‘La casa de los famosos’

El periodista Carlos Ochoa replicó desde su cuenta personal de Instagram el momento del ‘reality’ en el que el veterano artista arremetió con dureza contra la virreina en Miss Universo en la edición de 2015.

El mismo programa al que Gregorio Pernía renunció recientemente fue el escenario en el que Adame arremetió contra la colombiana en un momento de confrontación entre los concursantes.

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni ‘rating’ ni contenido ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno para conflictuar personas”, aseguró.

El programa de convivencia entre celebridades en su formato de Estados Unidos abrió espacio para que el actor mexicano cuestionara a nivel más personal a Ariadna Gutiérrez.

“Eres una presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo del ‘dime de qué presumes y te diré de qué padeces'”, afirmó.

En el remate del mensaje, como para sentenciar su confrontación punzante, el actor afirmó que un detalle floral que iba para Gutiérrez era para otra celebridad, en una clara idea de menoscabarla más.

La exreina colombiana no se quedó con nada y le contestó, de manera respetuosa pero contundente, después de la fuerte arremetida contra su aparición en la competencia y su forma de ser.

“No sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Antes de entrar a esta casa no tenía ni la menor idea de quién eras, solamente los chismes que traía la gente de afuera y los vine a conocer dentro de la casa. Me di la oportunidad de conocerte porque me pareciste un caballero los primeros días, pero lastimosamente lo único que pude conocer fue un hombre lleno de tristeza, rencor y que, de lo más profundo de mi corazón, lo que tú vives dentro de ti no se lo deseo ni a mi peor enemigo, Ojalá algún día retomes la relación que tienes con tu familia, con tus hijos, porque ni ellos te quieren”, aseveró.

A pesar de que Adame trató de responder con nuevos ataques, ese momento en el que la encaró finalizó mientras ella, de manera sarcástica, le mandaba besos al veterano artista en el programa.

¿Quién es Alfredo Adame?

El hombre que encaró a Ariadna Gutiérrez es un reconocido actor, conductor y político mexicano. Nació el 10 de junio de 1958 en Ciudad de México, México y comenzó su carrera artística en la década de 1980, participando en diversas telenovelas y programas de televisión mexicanos.

Es conocido por su participación en telenovelas como “Victoria”, “Mañana es para siempre” y “Muchachitas”, entre otras. Además de su carrera como actor, Adame también ha incursionado como conductor de programas de televisión y radio.

En el ámbito político, ha participado en varias elecciones, postulándose para diversos cargos públicos. Su carrera y su vida personal han estado marcadas por diversas polémicas y controversias mediáticas.

