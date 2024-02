Gregorio Pernía, conocido por interpretar al ‘Titi’ en ‘Sin senos sí hay paraíso’, contó las razones por las que abandonó el ‘reality’ y entre lágrimas contó qué aunque no fue fácil la decisión, debió tomarla por su familia y amor propio.

Pernía, vestido de sastre rosado, les comunicó a sus compañeros el siguiente mensaje: “Bueno, les cuento, la persona que me alentó a venir aquí fue mi familia, espero no haberles quedado mal, fueron cuatro semanas, en un proceso bien duro, arduo, fue un aprendizaje muy grande”.

“Tuve paciencia, tolerancia, espero no haberme quedado con nada, pensé que era otra cosa, que era diferente”, dijo mientras rompió en llanto.

“Soy una hueva, me disculpo con todos. Gracias a cada uno de ustedes, me los llevo como una familia, no hay problema con nadie porque no soy una persona rencorosa”, indicó el cucuteño.