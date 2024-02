‘Maleja’ Restrepo y ‘Tatán’ Mejía son una de las parejas más queridas de la farándula nacional y a través de sus publicaciones se han convertido en un ejemplo de familia, junto a sus hijas, Guadalupe y Macarena Mejía Restrepo.

La pareja vuelve a dar de qué hablar, esta vez por la proposición de matrimonio que hizo el expresentador de ‘La isla de los famosos’ 2013, a la caleña.

Restrepo contó a través de sus historias de Instagram, cómo recibió la noticia por parte de su esposo con el que vive hace más de 12 años.

“La verdad no he dormido nada, y he llorado demasiado porque ayer fue una sorpresa que jamás en la vida pensé que me pasaría”, contó la prima de la exreina Gabriela Tafur.