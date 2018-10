View this post on Instagram

Él es mi #Parcero después de 8 años juntos (el 8 de oct cumplimos 7 años de casados, deslice para ver esos recuerdos) puedo afirmar que es mi compañero de viaje. Hemos entendido que aquí no valen los egos, que construir es más satisfactorio si se hace al lado de alguien que te inspira a ser mejor persona, y que cree en ti. Hoy después de compartir con algunos de ustedes nuestra primera conferencia juntos, ratifico que encontré a la persona con la que quiero seguir construyendo Camine y hacemos más hijos @tatanmejia