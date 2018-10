En entrevista con La Red, Kimberly contó que la ceremonia se llevará a cabo a las 5 de la tarde del próximo viernes (19 de octubre), en la iglesia de Santo Toribio, ubicada en Cartagena.

De acuerdo con la actriz, la recepción será en Casa 1537, una construcción de la época colonial. La actriz y su esposo planean celebrar con “una temática teatral” para que los invitados tengan una experiencia “más sensorial”.

En cuanto a la invitación, los esposos se salieron de lo convencional y usaron un sobre negro que por dentro tiene un estampado de flores.

Sobre el vestido que usará Kimberly, ella no dio detalles, pero sí indicó al programa que serán dos. Su marido, por su parte, comentó que si bien aún no ha decidido qué traje usará, este no será blanco ni negro.

La actriz añadió que piensa cumplir con todos los agüeros que hay para los matrimonios. De hecho, su mejor amiga le regaló unos zapatos azules. Con ellos, Kimberly ya tendría resuelto lo viejo (porque ya fueron usados), lo azul y lo nuevo.

Angélica Cueter, la organizadora de la boda, indicó a La Red que el matrimonio de Kimberly y Federico contará con una casa de dulces para que los invitados se vuelvan a sentir como niños. Además, contó que la decoración incluirá cerca de una tonelada de flores.