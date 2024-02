El actor Alejandro Estrada y la actriz Nataly Umaña llevan 13 años juntos, siendo una de las uniones más estables de la farándula. Sin embargo, la relación se ha visto posiblemente tambaleando por la presencia de un concursante que está muy cerca de la actriz en el ‘reality’, de RCN.

Luego de que se armara la polémica por una posible relación entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, dentro de ‘La casa de los famosos’, el esposo de la actriz ha tenido que hablar en distintos medios sobre su opinión de la cercanía de los dos participantes.

El actor y presentador dio a conocer su opinión del tema sobre esa complicidad de Umaña y Melfi en el matutino del Canal RCN, Buen día, Colombia.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre Miguel Melfi, Estrada dijo: “Allá hay un chico que está disparando hormonas, y coqueteando con varias, es el mundo que él conoce y está acostumbrado a hacerlo, pero le falta mucho por conocer, porque lo que está haciendo está mal, uno no se le acerca a una persona casada, eso es falta de educación, y eso lo está dejando por el piso”.

“Me ha mortificado verlo tan ‘maniflojo’, tocando a todas, yo como hombre no soy así, me disgusta lo que está haciendo, no me gusta que la toque”, dijo el actor que estuvo en ‘Tu voz estéreo​’.