Nataly Umaña, una de las participantes del ‘reality’ de RCN, continúa en la polémica por su cercanía con uno de los participantes de ‘La casa’ Miguel Melfi, con el que se ha besado delante de sus compañeros y debajo de las cobijas, así lo demuestran varios videos.

En uno de estos clips del ‘reality’, el cual se viralizó en redes sociales, Nataly Umaña estaba acostada con Miguel Melfi y en un momento ella le dice que ya están muy pasados y que deben parar todo.

“Es que creo que estamos muy pasados. Me gustó pero no sé, ya esto es muy descarado y me estoy sintiendo muy mal por esto”, contó Umaña.