La relación de 12 años y 3 matrimonios se podría acabar cuando la ibaguereña salga del programa de televisión. Eso es lo que muchos creen y lo que, a juzgar por las palabras de la actriz, podría pasar.

En el más reciente capítulo del ‘reality’, Nataly Umaña habló sobre lo que vive actualmente dentro de la casa y, más que todo, lo que podría pasar cuando salga de allí.

La actriz, recordada por sus papeles en varias novelas y series de Colombia y México, mencionó que desde que está en ‘La casa de los famosos’ sintió que se reencontró con una parte de su ser que se había perdido. “Cuando llegué acá me di cuenta que yo puedo ser la vacancita, puedo cag… de la risa por bobadas. Es un sentimiento, emociones que simplemente vuelven a fluir”, dijo en el confesionario.

“Aquí adentro es otro mundo diferente al de afuera. Yo sé que el de afuera es mi mundo real. Estoy haciendo lo que quiero aquí y sé que no lo van a entender”, añadió, siguiendo la línea de que no le importa todo lo que han dicho de ella de los televidentes.

Todo eso la llevó a dar luces de que se podría separar de Alejandro Estrada, quien en una oportunidad habló de si la perdonaría. Aunque Nataly Umaña no quiere ni mencionar el nombre de la pareja con la que lleva 12 años, sí mencionó que él merece ser feliz, como cuando una persona se quiere separar de su pareja.

“No quiero hablar de mi esposo por respeto a él. Ya sé que estarán pensando, ¿respeto?, pues respételo a él. Él es el hombre más maravilloso. Es un hombre en mayúscula, que cualquier persona quisiera tener a su lado. Y como ha sido el mejor hombre él también merece ser feliz… y yo también merezco ser feliz”, dijo, aunque al final se le quebró la voz.

De hecho, antes de entrar al confesionario, ella había hablado con Melfi, el hombre con el que se entrepierna todos los días dentro del programa, y también le dijo que “desafortunadamente, el amor no lo es todo”.

“Claramente la prioridad para mí, sigo siendo yo. En este reality me encontré con la Nataly que vuelve a ser una niña, que se ríe por estupideces, a no estar amargada. Y qué bonito y bendecido fui al haber estado con un hombre que me ha respetado hasta el final, pero si necesitábamos como algo para tomar una decisión. Desafortunadamente, el amor no lo es todo. Lo hemos intentado muchas veces con amor y lo más lindo en 12 años es que nunca ha habido una persona de por medio. Yo no he puesto el cuerno: no me he acostado contigo, me dejé llevar con el tema de los besos y jueguitos”, dijo.

