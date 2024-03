Por: El Colombiano

En los ‘realitys’ de convivencia, como ‘La casa de los famosos’, los romances y las peleas entre los participantes son comunes, situaciones que una u otra manera generan interés de los seguidores, lo que se ve reflejado en el tema ‘rating’, en tener más televidentes conectados.

Uno de los romances más famosos en la televisión colombiana fue el que protagonizó Cristina Hurtado (hoy presentadora de ‘La casa de los famosos‘) y el actor Josse Nárvaez, que se conocieron en 2003 como participantes de ‘Protagonista de novela’, donde tuvieron un romance al punto que hoy llevan 22 años juntos.

En cambio, otros como los de Sara Uribe y Jhoan Álvarez, en ‘Protagonistas’, en 2012, o el de Sara Corrales y Nicolás Reyes, en el mismo programa en 2011, fueron flor de un día y el romance se acabó apenas salieron de la llamada casa estudio.

‘La casa de los famosos’ no es ajena a esta característica y desde la segunda semana al aire los televidentes fueron testigos de una notable cercanía entre el panameño Miguel Melfi y la actriz colombiana Nataly Umaña, que está casada con el también actor Alejandro Estrada.

Tras el boom mediático y el “escándalo”, el esposo de Nataly apareció en programas de televisión de RCN opinando sobre el hecho y mostrando su molestia, tanto así que en la emisión del domingo 3 de marzo estuvo en el programa acompañando a las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado.

Tras ser interrogado por lo que pensaba de ese “romance”, Estrada recibió la invitación para ingresar como un nuevo participante a ‘La casa de los famosos’, decisión que dará a conocer esta semana.

‘Rating’ de RCN con ‘La casa de los famosos’

La presencia de Estrada no cambió mucho el panorama de ‘rating‘ del reality, que sigue, en las mediciones de Kantar Ibope Media, perdiendo con sus competidores. El domingo marcó 4.71 y fue el quinto programa más visto del día, detrás de dos emisiones Noticias Caracol, ‘Los informantes’ y ‘Séptimo día’.

En la medición del Centro Nacional de Consultoría, el viernes 1 de marzo fue el segundo programa más visto, detrás de Rigo.

Si el romance y la posible llegada de Alejandro Estrada hacen parte de una estrategia para mover la aguja del ‘rating’, por el momento no ha funcionado como era de esperarse.

Personas cercanas a Alejandro Estrada le contaron a El Colombiano que dudan mucho que todo esté planeado o que haga parte de un libreto, porque han visto al actor bastante “afectado” con lo que está pasando y por la cantidad de comentarios que recibe en redes sociales, tanto así que la semana pasada decidió poner “privadas” sus cuentas, luego de despublicar o archivar todas las fotos en las que aparece Nataly Umaña.

Adicionalmente, agregan que la actriz no va a afectar su imagen pública y profesional (siempre alejada de escándalos y chismes) de esa manera, en la que no solamente está quedando mal ella, sino Alejandro y sus familias.

Estrategia o no, libreto o no, el tema se volvió tendencia en redes sociales y en conversación obligada en pasillos, oficinas y en las casas, aunque en ‘rating’, por el momento no se ve reflejado este “romance”.

