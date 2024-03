Nataly Umaña y Alejandro Estrada han sido tendencia durante los últimos días por cuenta de una aparente relación que ella tendría con Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos’. La actriz nacida en Ibagué y el cantante oriundo de Panamá han compartido en diferentes ámbitos, han dormido juntos y se han besado.

Alejandro Estrada, actor y esposo de Nataly, se ha mostrado dolido por lo que sucede en el programa y ha confesado que lo han golpeado los comentarios y chismes que aparecen en redes sociales. La situación es tal que puso su cuenta de Instagram privada y borró varias de las fotos que tenía con la actriz.

Este 3 de marzo, el actor estuvo en el set de ‘La casa de los famosos’, donde se refirió al aparente romance entre su pareja y Melfi, quien en el episodio de hoy no entró en detalles de lo ocurrido y reconoció que lo que se ha visto puede afectar a “personas externas”, refiriéndose, al parecer, a Estrada.

El actor y esposo de Nataly fue indagado sobre el motivo por el cual decidió borrar las fotos que tenían juntos. Carla Giraldo, fiel a su picante estilo, le preguntó: “¿Por qué borró las fotos de Instagram? Eso ha generado controversia para mí y para todos los televidentes. Eso es un bombazo”.

Estrada, quien se mostró algo nervioso en el capítulo de este domingo, explicó que bajó dichas imágenes para hacer catarsis: “Fue un momento de bombardeo, de muchas cosas. Yo lo que estaba tratando era de alejarme un poco de esos pensamientos, de esos recuerdos, para procesar los sentimientos. Me da tranquilidad; uno entra a Instagram, está revisando y ya es mucho”.

Durante el episodio, el actor comentó que es un momento duro, negó que sea una estrategia y enfatizó en que no juzgaría a su esposa hasta no escucharla: “Esperar a que ella salga para conversar. Me tocó vivirlo, la vida nos hace grandes cuando nos regala cosas para sortear”.

Beso de Nataly Umaña y Melfi en ‘La casa de los famosos’

Luego de varios días de sospechas de que se habían besado, los actores finalmente lo hicieron. Ocurrió en una prueba de talento en la que Nataly y Melfi tenían que recrear una escena de la telenovela ‘Ana de nadie’ en la que Joaquín y Ana se daban su primer beso.

Fue allí donde aprovecharon para darse un beso apasionado frente a todos sus compañeros. Estaban sentados en el piso y terminaron acostados en el suelo mientras los demás participantes gritaban.

