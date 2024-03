Nataly Umaña está siendo tendencia por su beso con Melfi’, pero usuarios recordaron el supuesto feliz día de su matrimonio junto a Alejandro Estrada, con el que lleva más de 13 años de relación.

La boda oficial sucedió en 2018 en una playa de Cartagena. Luego de más de seis años de noviazgo, los dos famosos llegaron al altar vestidos de blanco y lucían muy felices.

Como muchas mujeres soñarían, la ceremonia se llevó a cabo durante el atardecer y celebraron con una fiesta hasta la madrugada. En los videos publicados por ‘La red’, la reunión estuvo bastante entretenida, pues hicieron hora loca y todo.

Su familia y sus amigos más cercanos los acompañaron en ese momento tan especial, que ahora, para algunos, es un momento para recordar con mucha nostalgia y hasta con rabia, pues mientras Estrada esperaba a Umaña en casa, ella está teniendo acercamientos muy cariñosos con Melfi.

A pesar de que el actor colombiano manifestó su entera confianza en su esposa, parece que ya no está siendo graciosa la manera en la que su esposa está jugando, pues decidió eliminar las fotos que tenían juntos en su perfil de Instagram.

Razón por la que Nataly Umaña no tiene hijos

Según lo contó a través de una historia en sus redes sociales, le parece irresponsable tomar esa decisión:

“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar… Puede que sí, puede que no. No sé”.

