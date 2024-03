Por: Cazafamosos

Encuentra las noticias sobre celebridades y famosos colombianos e internacionales, fotos, imágenes, chismes de famosos y más en Cazafamosos. Visitar sitio

Nataly Umaña y Miguel Melfi han sido tendencia últimos días por cuenta de una aparente relación que va surgiendo entre ambos en ‘La casa de los famosos‘. La actriz nacida en Ibagué y el cantante panameño han compartido en diferentes ámbitos del ‘reality’ y se los ha visto hasta durmiendo juntos.

De hecho, el esposo de Nataly Umaña, el también actor Alejandro Estrada, ocultó las fotos que tiene en Instagram de su matrimonio. Además, habló en ‘Buen día, Colombia’ sobre la situación y aceptó que lo mortifica “verlo tan ‘maniflojo’, tocando a todas. Yo, como hombre, no soy así, me disgusta lo que está haciendo, no me gusta que la toque”.

(Vea también: “Me mortifica”: esposo de Nataly Umaña contra Miguel Melfi, de ‘La casa de los famosos’)

Nataly Umaña y Miguel Melfi se dan apasionado beso

Luego de varios días de coqueteo y sospechas de que se había besado, los actores finalmente lo hicieron. Durante una prueba de talento en la que Nataly y Melfi tenían que recrear una escena de la telenovela ‘Ana de nadie’ en la que Joaquín y Ana se daban su primer beso.

Fue allí donde el cantante y la actriz aprovecharon para darse un beso apasionado frente a todos sus compañeros. Estaban sentados en el piso y terminaron acostados en el suelo mientras los demás participantes gritaban y aplaudían.

Hasta el momento, el esposo de Nataly no ha reaccionado a este suceso. Además, lleva un par de días con su cuenta de Instagram personal privada.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.