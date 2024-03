Luego de la polémica que se armó sobre la posible relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi dentro de ‘La casa de los famosos’, de RCN, por los besos que se han dado, el esposo de la actriz, Alejandra Estrada ha tomado cartas sobre el asunto.

Estrada eliminó las fotos de su esposa con la que ha mantenido una relación de 13 años y de la cual no tienen hijos, todo se debió a los videos que se publicaron en redes sociales sobre los besos que se han dado los participantes.

“Me dijeron que el marido de Nataly Umaña va para ‘La casa de los famosos‘”, anunció el periodista ‘El gordo’ Ariel en el programa ‘Lo sé todo’ en la emisión de este viernes 1 de marzo.

Después indicó: “Me han contado unos flechos que tenemos por acá que Alejandro Estrada lo han llamado de este ‘reality’ y que lo invitaron a entrar al set, me imagino que Umaña que es su pareja sentimental no tiene ni idea, qué bochinche”.

“No sé si esto sea una estrategia de los jugadores, pero creo que ante todo esto estás quedando mal ante la audiencia y las personas que están fuera”, contó Osorio en el programa.

En declaraciones en ‘Buen día, Colombia’, de RCN, Estrada contó que si tuviera la oportunidad de entrar a ‘La casa de los famosos’ diría que sí, expresando su disposición a confrontar al cantante panameño. Además, si tuviera la oportunidad de expulsar a alguien de la casa, también elegiría al artista internacional.

