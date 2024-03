La empresaria ‘Mari’ Manotas contó parte de su proceso de divorcio del comediante Alejandro Riaño indicando que está en las que se

“Estábamos sentados en la cama, hablando sobre el tema que nos queríamos separar, pues esto no funciona, lágrima va y lágrima viene, y no me lo vas a creer mi Eva, pero en esas sentí una sensación rarísima, y dije: ‘algo que no estaba bien'”, contó Manotas.

La mujer se fue al baño en medio de la conversación y se hizo una prueba de embarazo: “si me estoy separando pues no creo que estoy embarazada, y salió positiva la prueba”.

“Cuando salí con la prueba en la mano, él pensó que yo lo hacía para no separarnos, pero no, me la acababa de hacer”, contó Manotas que se enteró sobre la llegada de sus mellizos.

Al terminar la entrevista Rey le preguntó: “¿Se portó a la altura contigo, te consintió en el embarazo, te cuidó?” Manotas respondió: “Sí, claro”. Y Rey le contestó: “¿Sí, claro?” Y Manotas entre risas dijo: “Sí”.

En cuanto al tema de divorcio, la expareja de Riaño indicó en su cuenta de Instagram, que nunca se casó por la iglesia con el comediante, por el tema excesivo del papeleo.

“Yo no me casé por la iglesia católica, porque pedían muchos papeles, que el registro civil, que el registro de nacimiento y otros documentos. Así que decidimos casarnos en una ceremonia muy bonita, pero si algún día me cas podría, pero creo que no lo voy a hacer porque qué papelerío que piden”.

