La creadora de contenido y arquitecta María Alejandra Manotas, más conocida como Mari Manotas, es también expareja del actor y comediante Alejandro Riaño, con quien tuvo una relación de más de 8 años, que ambos decidieron dar por terminada en el 2022. Es por esto por lo que sus nombres han sonado fuertemente durante los últimos meses.

El fruto de su relación son sus 3 hijos: Matilde, la mayor, y sus mellizos, Agustín y Antonio, quienes ahora viven con ella, pero conviven constantemente con Riaño.

A través de sus redes sociales los padres de estos niños han dejado ver un poco de cómo es su vida después de la separación y la nueva oportunidad que cada uno se ha dado en el amor, sin dejar de lado a sus 3 pequeños, ya que ambos han asegurado que son su prioridad.

En medio de una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales, una polémica duda se asomó a la dinámica de la creadora de contenido: “¿cómo manejas el asunto de tu relación con tus hijos?”.

Así presentó Mari Manotas a su novio con sus hijos

Mari Manotas buscó acabar con los rumores de una vez por todas en torno a la relación de sus hijos con su nueva pareja, cómo han tomado su presencia en sus vidas y mencionó a la nueva novia de Alejandro Riaño también.

Manotas dijo que su ex, Alejandro Riaño, ya les presentó su nueva novia a sus hijos, y ella afirmó sentirse un poco dolida al respecto, enviándole una pulla a su expareja:

“Fue duro para mí, no porque me importara Riaño, sino porque imaginar que mis hijos están con otra mujer no es tan fácil”, dijo Manotas.

En cuanto a su nueva relación, María afirmó que no se quería involucrar apresuradamente en la situación de presentarles a sus hijos porque no sabía si ese romance iba en serio o no.

Después de aproximadamente 4 o 5 meses, Mari decidió presentar a Alejandro (casualmente su nuevo novio se llama igual que su expareja) con los niños y se han llevado muy bien. Sin embargo, para no cargar a sus hijos con más información de la que necesitan les dijo que él es “el amigo de mamá”.

Hasta la fecha, la relación de los 3 niños con Alejandro es muy buena, comparten muchos espacios y se llevan muy bien, a pesar del temor que tenía Mari ya que él no tiene hijos y no sabía cómo podía llegar a ser la convivencia.

En una entrevista con Carolina Cruz hace un par de semanas, Mari Manotas aseguró que Matilde incluso peina y maquilla a Alejandro, ya que le tiene un gran cariño y, aunque los mellizos aún no hablan, disfrutan mucho jugando con él.