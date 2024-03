Melissa Martínez, reconocida por ser una de las periodistas deportivas del país, fue invitada al programa de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, allí le tenían una gran sorpresa desde su colegio.

Martínez estudió en el colegio femenino Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de Las Misericordias en el municipio de Soledad, Atlántico (ver mapa).

La presentadora del matutino de Caracol Televisión en Barranquilla,’Rochi’ Stevenson estuvo en el colegio donde es egresada Martínez y tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos maestros de la periodista.

El profesor de español de la institución, Eduardo Cabaret, contó: “Melissa fue muy aplicada en el colegio, desde sus inicios, primero escribiendo para el periódico escolar ‘Paradigma siglo XXI’ y luego su incursión en la emisora del colegio ‘Paradigma music’, donde siempre se destacó por su liderazgo y participación”.



“Era una niña inquieta se perfilaba como periodista, en medio de sus inquietudes siempre era muy aplicada. En cuanto al deporte era buena observadora y analítica pero no era muy buena e educación física“, contó el profesor de español de la comentarista deportiva.

Además, la sala de informática del colegio fue nombrada Melissa Martínez en honor a la presentadora y comentarista de ESPN Colombia.

Por su parte, la presentadora indicó que por una ‘pilatura’ la llevaron por primera vez a la rectoría de su colegio donde le dijo a la madre superiora que estaba arrepentida y que estaba pensando en ser monja.

“La hermana me dijo, no inventes Melissa, esta bien que estés arrepentida pero no te veo como monja”, contó entre risas la presentadora.