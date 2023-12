La discusión comenzó cuando la barranquillera aseguró que Junior de Barranquilla había entrado a los cuadrangulares de la Liga como un equipo “animador”. Esto no les gustó a varios de sus compañeros, quienes inmediatamente salieron a debatirle.

—Junior no es animador, Junior es protagonista. Perdió el primer partido, se puso las pilas y se volvió protagonista— dijo Andrés Marocco.

—Uno entra a la cancha a ser animador de qué. ¿Tienen un estadio de 50.000 personas y vas a ser animador? Nooo— comentó Faustino ‘Tino’ Asprilla.

—De entrada, en un grupo en el que está Junior, Tolima, Águilas Doradas y Cali, teniendo en cuenta la situación del Cali, es entrar con miedo al cuadrangular— agregó Daniel Ángulo.

Al escuchar eso, la comunicadora le sacó en cara a Ángulo que él había dado por eliminado al Junior antes de los cuadrangulares, situación que no terminó ocurriendo. Por su parte, Ángulo se defendió y aseguró que Melissa Martínez no creía en su propio equipo, frase que desató una risa burlona en la barranquillera.

La discusión continuó con cada uno defendiendo sus puntos de vista, pero los ánimos se caldearon minutos después con una pregunta que Andrés Morocco le hizo a su compañera: “Para usted, ¿Arturo Reyes debe continuar en el Junior pase o no pase a la final?”.

La comunicadora barranquillera no dio una respuesta concreta, situación que molestó a sus compañeros. Incluso, Francisco Javier Vélez insinuó que Martínez se había “acomodada”.

Acá, el video del momento:

—¿O sea el periodismo no puede opinar si un técnico debe continuar o no?. No contestó, no cree en Arturo. ¿Por qué no le creé, Melissa? ¡Créale! ¿Por qué no se compromete?— señaló Morocco.

—¡Créale! Dele la oportunidad. Yo sigo con Arturo Reyes pase lo que pase— agregó Francisco Vélez.

El tono iba subiendo cada vez más, por lo que el periodista Adolfo Pérez (que estaba conduciendo el programa) tomó la palabra.

—Bueno, tampoco vayan a dejar la imagen de que Melissa está en contra de Arturo porque no es así— dijo Pérez.

—Pero deje que se defienda sola…— aseguró Andrés Marocco.

—¿Perdón? Yo tengo derecho a hablar y acordarme de una cosa que dijo ella de que el próximo año son los 100 años del Junior y estaban pensando [si seguía o no]— replicó Adolfo Pérez.

Después de unos segundos le dieron nuevamente la palabra a la periodista barranquillera, quien trató de explicar aún más su opinión.

—Qué necesidad de tratar de llevarme en contra de lo que les estoy informando periodísticamente. ¿Qué necesidad?— se preguntó la barranquillera.

—No entiendo por qué no puedes responder si dejarías a Arturo o no. Obvio [la decisión] tiene que ser de los directivos ¿o luego tú eres la dueña del Junior?— insistió Morocco.

Andrés Marocco le restregó su carrera a Melissa Martínez en ESPN

La respuesta de Martínez molestó bastante a Morocco, quien le recordó en vivo que tiene más experiencia en el periodismo.

—Entonces si para usted es tan obvio, Andrés, le pido que no me insista con el mismo tema […]. Si usted trabaja con Arturo y quiere promoverlo, busque otro espacio— dijo en tono fuerte Melissa Martínez.

—Yo no trabajo con Arturo, Melissa, no me falte el respeto. No me diga que soy promotor porque yo soy periodista y antes que usted— replicó Andrés Morocco en furioso.

Para tranquilizar los ánimos, Adolfo Pérez intervino y pidió calma dándole paso a Óscar Córdoba para cerrar el tema ahí.

