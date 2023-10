En una de sus participaciones en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, mientras tenían una conversación paralela al fútbol, salió el tema de la comida y Melissa Martínez hizo una confesión que la puso en aprietos. Aunque ella pensó que iba a ser un comentario gracioso, terminaron regañándola por sus prácticas.

(Lea también: A Melissa Martínez le atribuyen amor con exconcursante de ‘Masterchef’; le pillan detalles)

A pesar de que la presentadora y empresaria ha criticado a los medios que hablan sobre su vida privada y lo que ella publica en sus redes, en esta oportunidad habló sobre un tema sensible como la alimentación y la salud. Por eso, hasta sus propios compañeros sintieron la necesidad de opinar y hablar al aire de lo que dijo su compañera.

Melissa Martínez confesó que hace dieta de “ayuno intermitente”

En el programa del lunes 24 de octubre de 2023, Melissa sorprendió a sus compañeros cuando confesó que estaba en medio de una práctica de ayuno intermitente, que se ha vuelto tan común en el último tiempo, pero también ha dado para muchas críticas desde profesionales de la nutrición y la salud.

Así fue la conversación con sus compañeros Diego Rueda, Steven Arce, Gabriel Meluk, Sebastián Vargas y Macnelly Torres:

– Melissa: “Yo que no he almorzado, Diego, ni he desayunado. Estoy haciendo esos ayunos intermitentes. Ahorita me puedo desmayar acá y ustedes ya saben”

– Meluk: “No sea loca, si usted no necesita nada de eso”

– Melissa: “Bueno, espere, un par de días. Déjeme a ver cómo ‘tin’ – ‘tin’ y equilibro”

– Rueda: “¿Cuánto dura el ayuno intermitente?”

– Melissa: “16 horas, más o menos”

– Rueda: “No me le mido a eso”

– Melissa: “Estoy arrancando hoy, vamos a ver cómo me va mañana si lo logramos”

Lo que más sorprendió y alarmó a los compañeros de la nacida en Soledad fue saber que llevaba casi 20 horas sin comer y ella tomó los comentarios en tono de chiste, tal vez sin caer en cuenta de lo que esto significa:

– Vargas: “¿Cuántas horas lleva?”

– Melissa: “Lo último lo comí ayer a las 8:00 p. m. ¿Cuántas llevo?”

– Vargas: “Va para 20, 19 horas”

– Macnelly: “Te pasaste, ‘Meli’, te pasaste”

– Melissa: “Uy, Dios mío, ahorita me desmayo aquí, ‘tran’ (risas)”

– Meluk: “Yo no entiendo qué hace usted haciendo esas cosas. No entiendo”

– Macnelly: “Ahora vas a La Cabrera y ahí cortas el ayuno”

El tema siguió en varios fragmentos del programa radial y Diego Rueda llamó la atención de Melissa Martínez por el mensaje que llegó de una doctora que no estaba de acuerdo con esa práctica de dieta:

– Rueda: “Le escribe una doctora, la doctora Marcela, que es de Bucaramanga”

– Melissa: “¿Qué dice la doctora?”

– Rueda: “Dile a ‘Meli’ que no haga esos ayunos, es antinatural, es pura estrategia comercial”

– Melissa: “Miééércoleees… ¿Sabe qué? Vamos por un patacón, con un cucayo (risa)”

– Arce: “Sigue la gente muy preocupada por el tema alimentario de Melissa Martínez. Yo le regalé una barrita”

– Melissa: “Ya me la comí, una barra, se acabó el ayuno, doctora. Se acabó”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

(Vea también: Matías Mier publicó contundente pulla y dicen que es indirecta para Melissa Martínez)

Según la propia presentadora de deportes, le escribieron amigos personales y algunos famosos, como Carlos Calero. Por eso parece que el tema no fue tan normal para los oyentes:

“Calero me estaba escribiendo, una cantidad de amigos, José Granados me escribió también”

Por eso Rueda, como director del espacio, dejó un mensaje importante al final de esta conversación que pudo haber empezado como algo curioso y que terminó siendo más serio y con vaciada incluida: “El único truco es el ejercicio y comer de todo, moderadamente”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.