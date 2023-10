Hace unos días se conoció un rumor que apuntaba a que la periodista de ESPN estaría saliendo con el concejal Jorge Colmenares, con quien fue captada durante un evento de lanzamiento de un libro.

Aunque durante varias horas la barranquillera no se pronunció al respecto, un comentario que hizo en redes sociales dejó al descubierto que todo se trataría de un engaño: “No son serios”, escribió.

Pero su respuesta más contundente fue cuando le respondió al programa ‘Lo sé todo’ una publicación que hizo al respecto, en la que los trató de “mentirosos”.

Las dudas fueron despejadas este lunes durante el programa ‘Vbar’, de Caracol Radio, donde la comunicadora es una de las panelistas. Aunque no le preguntaron directamente sobre su supuesta relación con Colmenares, sí indagaron por su vida amorosa.

Después de comentar que durante el fin de semana estuvo en Cali con su colega Steven Arce, Melissa Martínez fue interrumpida por Diego Rueda (conductor del programa) con una pregunta contundente.

—Como vi que estaban preguntando por ahí… ¿es verdad que ya tiene novio, Melissa?— dijo el director del espacio radial.

—No señor. No tengo novio, señor— contestó Martínez inmediatamente.

Acá, el video del momento:

Después de unos segundos, uno de los personajes del programa conocido como ‘Danielito’ señaló: “No tiene porque no quiere”.

La barranquillera no evadió el tema y lanzó un dardo sobre lo que se ha dicho de ella recientemente.

“No. No tengo porque he leído noticias donde me he enterado de mi vida sentimental a través de unas revistas. Es increíble”, comentó en medio de risas.