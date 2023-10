Este jueves 19 de octubre la comunicadora barranquillera fue tendencia en redes por un rumor que apuntaba a que estaría de amores con el concejal Jorge Colmenares, según mencionaron en ‘Lo sé todo’.

Aunque en el programa de chismes compartieron un video en el que ambos aparecieron sentados uno al lado de otro durante un evento, no se evidenció ningún tipo de contacto que hiciera pensar que efectivamente estarían en una posible relación.

No obstante, en el especio de entretenimiento sí comentaron que la mamá de Jorge Colmenares, Oneida Escobar, no estaba de acuerdo con el supuesto romance, “porque se dice que le anda sonsacando esta vida y la otra en comodidades a su hijo”, dijo el presentador Ariel ‘el gordo’ Osorio.

Inicialmente la periodista de ESPN se refirió al chisme en una página de Instagram asegurando que en el programa del Canal Uno “no son serios”. Sin embargo, tiempo después comentó la propia publicación que hicieron desde ‘Lo sé todo’ en la misma red social.

Allí, la barranquillera les dejó un fuerte comentario y los tildó de “mentirosos”.

Pero allí no quedó todo, pues en sus historias de Instagram la comunicadora se refirió a los rumores que se arman entorno a ella y explicó que cuando tenga que argumentar algo lo hará sin problema.

“Todo está bien, gente. Muchos me preguntan: ‘Meli, que no sé qué cosa’. Tranquilos, el día que yo tenga algo que decirles, yo se los voy a decir. Mientras tanto todo son especulaciones, cuentos, inventos, una cosa y otra. Uno aprende a convivir, no debería ser lo correcto, pero vamos para adelante”, aseguró Melissa Martínez.