Así lo contó Iván Lalinde en una entrevista con Tropicana, en donde le preguntaron por su relación amorosa, a la que cuida de exponer de la gente que, si bien lo sigue, no lo conoce en realidad.

No obstante, el presentador de ‘Día a día’, que estuvo muy cerca de actuar en ‘Padres e hijos’, aseguró que lleva muchos años en una relación estable y que ya conformó una familia, con la que se siente dichoso.

“Yo tengo mi familia muy conformada y soy muy feliz así. […] Yo me considero, así suene a frase de cajón, un bendecido y afortunado y todo los días doy gracias. Porque además yo la he hecho bien. Y nunca he sido falso, ni nunca he sido doble; siempre, todo el que me conoce —y cuando digo todo el que me conoce es el que ha hecho parte de mi empresa, que hace parte de mi equipo, el que me ha contratado, el que me ha llevado donde me ha llevado— siempre ha sabido quién es Iván Darío Lalinde; yo nunca lo he negado”, declaró en este video (desde el minuto 33:58)

¿Cuánto lleva Iván Lalinde, de ‘Día a día’, con su pareja?

En una entrevista con Pulzo, Lalinde reveló que llevaba 17 años con su pareja en 2022, por lo que en 2023 cumplirían casi dos décadas de estar juntos.

De la pareja del presentador antioqueño no se conocen detalles, pues a él prefiere no hablar de su vida personal y, de hecho, aseguró en Tropicana, le gusta el “misterio” que hay detrás de eso.

“Respeto mucho a los que vuelven de su vida privada algo público. A mí no me gusta. Me parece tan rico tener mi vida y guardarla y que haya misterio“, agregó.

