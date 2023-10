El entretenimiento colombiano está de luto por el fallecimiento de la exreina y actriz Alejandra Villafañe, quien este sábado 21 de octubre partió de este mundo a sus 34 años luego de perder una larga batalla contra el cáncer.

(Vea también: En qué novelas y series participó Alejandra Villafañe durante su carrera; no fueron pocas)

La noticia fue confirmada por su novio, Raúl Ocampo, actor samario que estuvo a su lado hasta los últimos minutos que tuvo de vida y quien la acompañó durante todo el proceso de la enfermedad.

Y es que hace unos meses la pareja narró la historia de cómo se convirtieron en novios, ya que habían sido amigos durante varios años. A partir de ese momento, todo cambió para ellos y ya llevaban más de 4 años de amor.

Según le contó la propia actriz vallecaucana a ‘Bravíssimo’, la primera vez que Ocampo le dijo “me gustas” fue después de una conversación que estaban sosteniendo sobre qué harían si supieran que estaban cerca de morir.

“Yo me veía una serie en ese momento que era de dos amigas que vivían juntas y una de ellas siempre que salía de la casa le decía a la otra: ‘Si me muero mañana, quiero que sepas que te quiero’. Entonces cuando Raúl se fue a montar al Uber le dije: ‘Si me muero hoy, quiero que sepas que te quiero’”, afirmó Villafañe en esa oportunidad al programa mencionado.