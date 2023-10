Cuando Rigoberto Urán aceptó que RCN contara su historia, el reto que veía era encontrar a un actor “feo, flaco y culichupao”… Pero la realidad es que eso era lo de menos, porque lo más importante era encontrar un actor con los dotes histriónicos del ciclista antioqueño y por eso muchos, cuando les ofrecieron el personaje, desde el principio dijeron que no.

¿Quién se le midió? El ya conocido Juan Pablo Urrego, quien se esforzó por hacer un papelazo que ya estamos viendo en pantalla, cada noche a las 8:00 p. m. en ‘Rigo’.

(Vea también: Murió actriz Alejandra Villafañe luego de perder batalla contra el cáncer; tenía 34 años)

Y ha gustado tanto la interpretación del actor paisa de 37 años, que en RCN lo presentan como “el Rigo de la actuación” o también dicen que que “Rigo es el Juan Pablo Urrego del ciclismo”… Cada televidente sacará sus conclusiones y mientras tanto, nosotros les presentamos esta entrevista que tuvimos en los estudios del canal, en Bogotá, con el protagonista de ‘Rigo’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Pablo Urrego (@juanpurrego)

¿Qué sentimientos invadieron a Juan Pablo Urrego cuando vio en pantalla el primer capítulo de ‘Rigo’?

“Eso da muchos nervios, ¡no creas! Tener a tanta gente viéndote, esperar la reacción de la gente, uff… Pero a medida que van pasando los capítulos, se van escuchando las risas y se ve que la gente está conectada, eso es bonito. Pero estoy muy feliz, ¿sabes? Estoy feliz de poder llegar con esta historia, creo que todo el mundo conoce al Rigo de ahora, el exitoso, empresario, pero no siempre fue así, la vida le dio muy duro y él siempre, desde el principio, tuvo la actitud que todos conocemos hoy”.

Rigo es un histriónico, tiene chispa para improvisar y sabemos que acá hay libretos, ¿tu también tuviste oportunidad de improvisar?

“Sí, claro. Hay muchas escenas que son improvisadas, por ejemplo en el primer capítulo, donde estoy en la embajada para reclamar la visa, me siento con dos personas y les digo, ¿ustedes vienen también por la visa?”.

(Vea también: Reconocido actor hizo ‘casting’ para ser ‘Rigo’ y no pasó; también actúa en la novela)

En la que dices: “Recen por mí”…

“Sí, eso. Bueno, nada de eso es libreto. El libreto era que yo estaba sentado, decían ‘Rigoberto Urán’ y yo pasaba. Pero llegué ese día y el director me dijo: ‘Quiero que improvises algo, que estés nervioso, no sepas qué decir y empieces a hablar’. Entonces ahí en el momento yo improvisé eso y así hay un montón de escenas. Me dieron mucha libertad para la improvisación y yo creo que es bueno porque ahí encontramos esa frescura de Rigo, que no sabe ni lo que dice, empieza a hablar y llega y hace el chiste, suelta la grosería y eso es lo que nos gusta de él, entonces es bonito que podamos ver eso en pantalla”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Prime Video LATAM (@primevideolat)

¿Y Juan Pablo Urrego tiene esa jocosidad espontánea?

“Sí, yo creo que sí. Algo debo tener de eso… Yo también soy paisa y los paisas tenemos una manera de hablar particular, entonces claro, yo tengo primos, tíos, amigos que tienen eso también y creo que yo también lo tengo en mi ADN. Con mi grupo de amigos, claro, soy chistoso y tengo influencias también”.

¿Qué tal la relación con la cicla?

“Bien, pues yo siempre había montado en bicicleta de montaña, la que todo el mundo monta, y cuando me dijeron que iba a interpretar a Rigo lo primero que hice fue coger una bicicleta, cosa que le tengo que agradecer a él y a todo su equipo de ‘Go Rigo Go’! Empecé a montar en una bicicleta de ruta, a ver cómo era el agarre, los cambios, la indumentaria, las zapatillas, que hay que engancharse, todo eso. A mí siempre me ha gustado el deporte, entonces lo tomé como algo personal, aprender un deporte nuevo y empecé a montar como dos o tres meses antes, a bajar un poco de peso, a verme más delgado y parecerme más a un ciclista. Todas las escenas que van a ver las hice yo, no hay un doble de nada. Solo en los accidentes, ahí sí hay un doble de riesgo, pero todas las escenas las hice yo”.

¿Y te caíste?

“No, me fue bien. Tengo cicatrices por ahí, pero de guevon$%&. Esto es como que el pedal se devolvió y me raspó (me contó mientras se subía el pantalón y me señaló pequeñas cicatrices por los lados de la pantorrilla)”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Pablo Urrego (@juanpurrego)

¿Rigo te estuvo guiando para hacer el personaje?

“No, digamos que guiando no. Él fue una persona muy respetuosa desde el primer momento, yo me reuní con él en Medellín, me abrió las puertas de su casa con Michelle (su esposa), estuvimos un par de días, me presentó a sus trabajadores, a su gente y fue muy generoso porque me mostró videos, fotos y todas las preguntas que le hice me las respondió, cosa que le agradezco a él, a Michelle y a su equipo. Pero nunca se metió a decirme: cómo me vas a interpretar, ¡nunca! Desde ese momento quedamos en contacto por teléfono, él viajó a Europa en toda su temporada, pero me dijo: ‘Escríbame cuando quiera’. Y yo le escribía, le decía: ‘Mañana voy a hacer tal escena, ¿cómo era eso, eso te pasó en la vida real?’ Y él me respondía, pero nunca me dijo: cómo van, cómo les está yendo, cómo lo están haciendo. Fue muy respetuoso”.

¿Qué te dijo él cuando vio el primer capítulo?

“Lo vimos acá, en este mismo salón (estudio de RCN), vimos el primer capítulo con él, con Michelle, con su equipo y él estaba muy feliz. Lo noté muy emocionado, muy conmovido, dijo que le había llamado mucho la atención cosas que él hacía en la vida real o que hizo en su momento y que ya tenía olvidado. Por ejemplo las escenas del cementerio, él decía que se iba al cementerio a hablar con el papá, a contarle cosas de la vida y se tomaba media de guaro. Yo sé que ese momento lo conmovió”.

¿Qué tal la química de Juan Pablo Urrego con Ana María Estupiñán (intérprete de Michelle)?

“¡Mucha! Nos divertimos mucho, cada segundo, porque esa era mi tarea. Yo, Juan Pablo, todo el tiempo estaba tratando de hacerla reír porque eso era Rigo con Michelle, entonces todo el tiempo, fuera de escena, yo trataba de hacerle chistes, de hacerla reír, para que cuando estuviéramos en escena, eso siguiera por ahí”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Pablo Urrego (@juanpurrego)

¿Qué se te quedó del glosario de Rigo?

“¡Todo! No pues todo lo que él decía, las groserías, igual yo soy grosero en mi día a día también, así que eso a mí no me costó nada. El mijitos, entonces qué, qué pute$%&, todas esas cosas que él dice”.

Lee También

¿Hiciste dieta de ciclista?

“Dieta, dieta hice un mes y montando mucha bicicleta. Ahí me bajé de peso. Después comía normal porque cuando tú sales a montar en bicicleta, a una salida de 6 horas, hay que llevar comida, geles, gomitas, sales, energizante, hidratante. Todo eso lo hacía y lo sigo haciendo”.

Ah, ¿entonces te veremos en carreras?

“No, no, no creo, soy malo, soy muy malo, pero en la novela parece que soy bueno y eso es lo importante”.

Rigo

Y qué opinas del requisito de Rigo, que era encontrar a un actor “feo, flaco y culichupao”…

“¡Eh, mucho hijue$%&/ ome! No, pues ustedes saben como es Rigo y yo ya le dije en todas las entrevistas, que lo de feo y flaco bien, lo acepto…”.

¿Y lo de culichupao?

“¡No! ¡Jamás!”.

Invitada por RCN al lanzamiento de ‘Rigo’

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.