Este martes 10 de octubre, los cuatro finalistas del ‘reality’ de cocina del Canal RCN fueron invitados a ‘Buen día, Colombia’ para contar cómo fue su experiencia y lo que viene de ahora en adelante para ellos.

Carolina Acevedo, la ganadora de ‘Masterchef Celebrity’, fue la primera en aparecer en el set y uno de los primeros temas que tocó fue la reacción y lo que le dijo su novio, Lucas Jaramillo Vélez: “Me dijo que está muy orgulloso de mí”, comentó la actriz.

Al tocarle el tema de un posible matrimonio, Acevedo aseguró que le encantaría volverse a casar en alguna oportunidad, pero aseguró que ahora solo quieren “disfrutar el momento juntos”.

El presentador Mauricio Vélez tomó la palabra y comentó que la veía muy feliz actualmente y destapó un secreto que quizá nadie conocía sobre la vida amorosa de la actriz.

“Sin duda alguna, yo que te conozco de corazón y hemos compartido tantas cosas juntos, creo que de todas las veces que te has enamorado, que hace 10 años atrás te enamorabas de un bobo comiendo chicle…”, estaba diciendo Vélez, pero fue interrumpido por la risa de sus compañeros.

Al escuchar esto, Carolina Acevedo reaccionó inmediatamente y se dirigió al presentador con una risa nerviosa.

“¡Ole, cállese hombre! [risas]. ¡Mauro! las intimidades de la familia…”, mencionó sonrojada.

Mauricio Vélez explicó que eso ya no le ocurría, sino que era cuando estaba soltera. De hecho, aseguró que ahora sí la ve realmente enamorada del hombre con el que ya tiene un plan después del ‘reality’.

“Estoy feliz, tranquila, contenta y estable emocionalmente. Estoy tragada, enamorada y creo que estoy en el mejor momento de mi vida”, confesó con tono emotivo la actriz.

Entre otros detalles que compartió la artista fue la forma en la que conoció a su actual novio, que es exesposo de una prima suya.

“Lo conocí hace muchos años en la oficina de mi mánager un día y nos volvimos a encontrar el año pasado porque yo trabajaba con una fundación y ahí necesitaban a un diseñador biónico y le escribí. A las dos semanas me dijo ‘me muero por verte’ y le dije ‘yo también’ y me monté en un avión y me fui a verlo”, relató Acevedo.

