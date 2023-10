Carolina Acevedo fue la ganadora de ‘Masterchef celebrity’ 2023, al imponerse en la final a ‘Nela’ González, Adrián Parada y Daniela Tapia con cuatro platos exquisitos y bien presentados.

A raíz de ello, la actriz fue entrevistada en el programa ‘Buen día, Colombia’, donde contó detalles de la cocina de RCN y despejó algunos mitos que los televidentes tenían.

Por ejemplo, explicó que ‘Masterchef’ no es una ‘infierno’ como muchos creen, comentando que, sin pensarlo, con la mayoría de participantes hizo una gran amistad.

“No me la llevaba bien con 3 personas, de resto todos eran mis amigos. Tenemos un parche increíble. Jamás pensamos que hubiéramos podido ser amigos”, dijo la actriz, que tiene una relación con Lucas Jaramillo.

Fue en este espacio que la artista se atrevió a decir quiénes son esas tres personas con las que no se pudo llevar bien durante el concurso, comenzando con Martha Isabel Bolaños con quien fue evidente el roce que tenían.

“No me la llevé bien con Martha, la admiro y respeto, tiene un carácter muy fuerte pero es un tema de energía. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero era algo que no iba más allá de la cocina“, precisó.

Asimismo, Acevedo comentó que la relación con Daniela Tapia, también finalista del ‘reality’, cambió en un momento determinado, así como con Zulma Rey, de quien se sorprendió por sus declaraciones al salir del concurso.

“Con Dani al principio nos la llevábamos bien, algo pasó y ya. Con Zulma me enteré que no me quería… No sabía que ella sentía todo eso cuando salió, esa salida me dejó como: ‘No quiero ver más el programa’. Debo confesar que no vi mucho ‘Masterchef’. No hay resentimiento de nada”, finalizó.