Carolina Acevedo fue quien ganó ‘Masterchef’ 2023 gracias a 4 platos que sobresalieron más que los de sus rivales, aunque algunos televidentes aseguran que las preparaciones de ‘Nela’ González o Daniela Tapia no fueron juzgadas con el mismo racero.

Eso no le importó ni a la artista, ni a sus familiares, pues ella celebró feliz su victoria, como se vio en un video compartido por Lucas Jaramillo, su actual novio.

Además de mostrar la celebración de Carolina Acevedo, el nómada con el que tiene una relación desde hace varios meses le expresó unas palabras con las que buscó alegrarle el corazón a la artista.

“Desde el primer día , supe que te lo ibas a ganar. Tu pasión por la cocina y tu dedicación en cada plato fueron evidentes en cada episodio. No solo demostraste tus habilidades culinarias, sino también tu determinación y perseverancia para ganarte este sueño”, dice parte del mensaje.

Pero Lucas Jaramillo no solo se dedicó a hablar de lo que pasó fuera del programa, sino que aprovechó para expresarle unas palabras de amor. “Pero más allá de tu éxito quiero que sepas lo feliz y agradecido que me siento de tenerte en mi vida como mi amor, mi compañera y mi musa . Eres una motivación diaria y mi mejor amiga. Tu amor llena mi mundo y me hace sentir completo. Estoy muy feliz por todas las oportunidades y logros que te esperan en el futuro”, le escribió.

Este fue el amoroso mensaje que le escribió Jaramillo a Carolina Acevedo:

Críticas a Carolina Acevedo en el mensaje de Lucas Jaramillo

Las redes sociales estallaron en contra de la ganadora de ‘Masterchef‘ durante toda la temporada. Diferentes palabras y acciones de la actriz hicieron que parte de la audiencia empezara a criticarla fuertemente en cada capítulo.

Además de escribir en la cuenta de Instagram de Carolina, los ‘haters’ también se fueron hasta las redes de Lucas Jaramillo y allí le escribieron de todo.

Estos son algunos de los mensajes que se alcanzan a ver entre los primeros comentarios:

