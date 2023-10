La participante de ‘Masterchef celebrity’ Carolina Acevedo es una de las competidoras favoritas entre los televidentes del ‘reality’ y ha tenido discusiones con varios de sus compañeros. La mujer dio detalles de su relación con un príncipe de Arabia Saudí, el cual le dejó, según ella, su “tusa más larga”.

La actriz reveló en ‘The Juanpis Live Show’, con Alejandro Riaño, que este hombre fue su primer amor y que, con respecto a sus relaciones sentimentales, la relación con él representó uno de los momentos que más marcó su vida. Añadió además que algo que se le dificultó bastante fue mezclar ambas culturas y precisamente por un aspecto relacionado con este tema fue que decidió acabar su vínculo.

En el programa señaló que terminó emparejada con el propio hermano del rey de Arabia Saudita y que durante su relación él prometió que se iría si algún día terminaban. Contó que se dio cuenta de que estaba enamorada de un príncipe porque su padre, que coleccionaba billetes y monedas, le mostró uno de ese país que le llamó la atención.

Ella comentó el billete con su novio y le dijo que, por sus fotos familiares, el hombre que aparecía en él se le parecía a un familiar suyo. “Es mi hermano. Él es el rey de Arabia Saudita”, le contestó él y por eso se llevó la sorpresa.

Carolina Acevedo canceló su matrimonio con su primer amor por su cultura

Durante casi cuatro año vivieron juntos en Inglaterra y ambos hacian negocios. Cuando ya estaban haciendo planes de matrimonio, las alarmas de la mamá de la actriz se encendieron, por lo que llegó a Cambridge a visitarlos.

Fueron precisamente las conversaciones con su madre las que la hicieron reaccionar. En estas, su progenitora le habló sobre cómo era la vida de las mujeres en ese país y cómo sería su vida si se casaba con un príncipe y aspirante a rey musulmán.

“Fue mi primer amor, mi tusa más larga. En la casa de mis papás tenía un cuarto con muñecas y cuando regresé de Inglaterra estaba entapetado con fotos de Karim, entonces yo subía todos los días a llorar a mi primer amor”, concluyó sobre la anécdota.

Quién es el novio actual de Carolina Acevedo

La actriz y concursante del ‘reality’, en donde especulan que un participante renuncia en la final, actualmente está casada con Lucas Jaramillo, a quienes varios conocieron por su participación en el reality ‘La isla de los famosos’.

Jaramillo es nómada y contó cómo es su vida en la revista 15 minutos. “No tengo cara, ni carro, no pago servicios, no pago nada. Entre más rápido me salga del sistema, más feliz voy a ser. Incluso me hago mis pantalones. Esta ha sido una experiencia muy bonita”, narró para ese medio impreso.

