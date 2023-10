‘Masterchef’, del que se reveló su próximo eliminado, dejó otra información que marcaría un cambio notable en su futuro por lo que significaría la salida de uno de sus principales referentes frente a los fanáticos.

Así como se han divulgado datos como el del estilo de vida del novio de Carolina Acevedo, salió a la luz el rumor de una supuesta renuncia en el concurso de cocina de Canal RCN.

El periodista Carlos Ochoa publicó desde su cuenta personal de Instagram la versión sobre la presunta salida de Chris Carpentier, jurado que ha estado desde 2018 en el ‘reality’ de la televisión colombiana.

El experto en temas de entretenimiento, que semanas antes también filtró los nombres de los cuatro finalistas, explicó algunos pormenores de cómo se presentó este hecho en Canal RCN.

Cabe resaltar que, a diferencia de otras filtraciones que han fallado en la actual temporada, Ochoa ha estado acertado en sus datos con la información sobre ‘Masterchef’.

“Chris Carpentier supuestamente renunció a ‘Masterchef'”, aseguró Ochoa en el comienzo de su video, en el que simuló un llanto al hablar del chef chileno, cuyo hijo impactó en redes sociales.

“Ese [la renuncia de Carpentier] es el chisme, dicen que organizó sus cositas, cogió todo y decidió decir no más, no voy más”, añadió el periodista sobre la eventual salida.

De acuerdo con la versión de lo sucedido en el concurso la determinación habría sucedido en un momento clave, lo que tendría sorprendidos a los presentes.

“Pues, al parecer, en la final, cuando estaban grabando la gran final dejó a todos con los ojos bien abiertos y decidió decir: ‘No va más, me voy de aquí'”, indicó Ochoa.

A pesar de la afirmación, el comunicador planteó la posibilidad de que esa supuesta renuncia sea parte de la confusión por la manera en la que se hacen las grabaciones de la final.

“Cogemos con pinzas el chisme porque recuerden que son cuatro finalistas y se graban cuatro veces y al final deciden quién es el ganador cuando sale al aire, o sea, que para que no se filtre hacen cuatro finales, ya les había contado”, explicó.

Aún así, Ochoa soltó algunos datos de la manera en la que Carpentier saldría de Canal RCN, después de que llegó en 2018 para hacer parte del concurso de cocina en la televisión colombiana.

“Según la caja misteriosa, no le dieron delantal negro, es decir, no lo sacaron. Él mismo, al parecer y supuestamente, decidió abandonar el formato y no hacerlo más”, aclaró.