Adele, una de las voces más impresionantes del mundo de la música, se presentó en la noche del sábado 30 de septiembre en el auditorio de un lujoso hotel de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Mientras la artista hacía un recorrido por la alfombra roja interpretando su éxito ‘When we were young’, de su álbum ‘25’, ocurrió un hecho con mucha significancia para Colombia, el cual emocionó a los fanáticos cafeteros de la artista que confesó su amor por los peluches.

Por qué Adele terminó con bandera de Colombia colgada en su cuerpo en concierto

Durante su caminata la estrella del pop recibió la bandera de Colombia, junto a una muñeca artesanal colombiana, de parte de Santiago Herrera García, como fue identificado el compatriota en escena.

Sin pensarlo dos veces, Adele se la colgó en su cuerpo y siguió con su puesta en escena llevando con mucha elegancia y decoro uno de los símbolos patrios, que evidentemente no hacen parte de su arraigo.

Acá, las imágenes de ese emotivo momento que puso a palpitar los corazones de miles de colombiano que vieron circular el video en redes sociales:

Adela ha hecho esto con otras banderas de países latinoamericanos

No obstante, la dicha les duró poco a quienes llegaron a pensar que Adele se sentía tan colombiana como la arepa paisa o el arroz atollao del Valle del Cauca, que sacó a Martha Isabel Bolaños de ‘Masterchef Celebrity’.

Como lo mencionó El Heraldo, la cantante ha hecho lo mismo en sus conciertos en Chile, Brasil y México, en los que ha hecho tributo a la cultura de esos países.

Inclusive, destacan que el pasado 16 de septiembre, fecha en que se celebra la Independencia de México, la artista se colgó al bandera del país ‘manito’.

